КНДР планує відправити до Росії додаткові війська — Bloomberg

Участь північнокорейських військ у бойових діях може означати серйозну ескалацію.

Північна Корея планує направити додаткові війська до Росії, які згодом будуть перекинуті на війну до України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на південнокорейські розвідувальні джерела.

Зазначається, що перша група з 1500 елітних військових уже проходить навчання на Далекому Сході Росії — як частина плану розгортання близько 10 000 солдатів з Північної Кореї.

Крім того, відомо, що Пхеньян поставив Росії приблизно 8 мільйонів артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.

"На полі бою в Україні виявлено близько 100 ракет "Хвасон-11" та протитанкову зброю "Булсае-4", що значно перевищує попередні європейські оцінки", — вказано в повідомленні.

За даними джерел, після завершення навчань у Владивостоці, Хабаровську та інших містах Далекого Сходу північнокорейські військові будуть відправлені на передову до України.

"Кремль забезпечить їх озброєнням, бойовою уніформою і фальшивими посвідченнями, щоб видати за жителів східних регіонів Росії", — додали в повідомленні.

Участь північнокорейських військ у бойових діях може означати серйозну ескалацію, що, ймовірно, спричинить відповідь з боку Південної Кореї.

"Згідно з даними південнокорейської розвідки, лише 30% нещодавно використаних російських боєприпасів мають російське походження, тоді як 60% — поставлені Північною Кореєю, а ще 10% — Іраном", — вказано в повідомленні

Додамо, що ГУР Міноборони України перехопило розмови російських військових, які обговорюють підготовку до приймання та розподілу північнокорейських військових на Курському напрямку.

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