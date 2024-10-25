КНДР планирует отправить в Россию дополнительные войска – Bloomberg

Участие северокорейских войск в боевых действиях может означать серьезную эскалацию.

Северная Корея планирует направить дополнительные войска в Россию, которые впоследствии будут переброшены на войну в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южнокорейские разведывательные источники.

Отмечается, что первая группа из 1500 элитных военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России — как часть плана развертывания около 10 000 солдат из Северной Кореи.

Кроме того, известно, что Пхеньян поставил России около 8 миллионов артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.

"На поле боя в Украине обнаружено около 100 ракет "Хвасон-11" и противотанковое оружие "Булсае-4", что значительно превышает предыдущие европейские оценки", — указано в сообщении.

По данным источников, по завершении учений во Владивостоке, Хабаровске и других городах Дальнего Востока, северокорейские военные будут отправлены на передовую в Украину.

"Кремль снабдит их вооружением, боевой униформой и фальшивыми удостоверениями, чтобы выдать за жителей восточных регионов России", — добавили в сообщении.

Участие северокорейских войск в боевых действиях может означать серьезную эскалацию, что, вероятно, повлечет за собой ответ со стороны Южной Кореи.

"Согласно данным южнокорейской разведки, лишь 30% недавно использованных российских боеприпасов имеют российское происхождение, тогда как 60% — поставлены Северной Кореей, а еще 10% — Ираном", — говорится в сообщении

Добавим, что ГУР Минобороны Украины перехватило разговоры российских военных, обсуждающих подготовку к приему и распределению северокорейских военных на Курском направлении.

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