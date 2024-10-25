Безугла назвала два міста, які потрібно готувати до оборони

Нардепка вважає, що існує загроза для Павлограда та Ізюма.

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського через втрати територій, які переходять під контроль російської армії, та заявила про загрозу від окупантів для двох міст - на Дніпропетровщині та Харківщині.

У своєму дописі на Facebook вона назвала міста, які потрібно готувати до оборони.

“Селидове вже переважно росіянами завойоване. В Купʼянськ вони зайшли. Половину Курщини вже повернули. Потрібно готувати кругову оборону Павлограду та Ізюму”, - написала Безугла.

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При цьому вона нагадала свій допис від 24 вересня, в якому вона заявляла, що росіяни планують “створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та нищити їх: Запоріжжя і Дніпро, до яких вони поступово наближаються, Харків і Херсон, що вже тривалий час зазнають постійних атак, а також Суми”.

В той же час, за словами нардепки, військове керівництво “зайняте “курською пісочницею” та забирає туди бригади”.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 19 вересня звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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