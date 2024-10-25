Безуглая назвала два города, которые нужно готовить к обороне

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за потерь территорий, которые переходят под контроль российской армии, и заявила об угрозе от оккупантов для двух городов — на Днепропетровщине и Харьковщине.

В своем сообщении на Facebook она назвала города, которые нужно готовить к обороне.

"Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курщины уже вернули. Нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма", – написала Безуглая.

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При этом она напомнила свое сообщение от 24 сентября, в котором она заявляла, что россияне планируют “создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их: Запорожье и Днепр, к которым они постепенно приближаются, Харьков и Херсон, которые уже долго испытывают постоянных атак, а также Сумы".

В то же время, по словам нардепки, военное руководство "занято "курской песочницей" и забирает туда бригады".

Напомним, Верховная Рада на заседании 19 сентября уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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