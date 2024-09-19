Безуглу уволили из оборонного комитета Верховной Рады

Теперь нардепка будет работать в комитете по внешней политике.

Верховная Рада в четверг, 19 сентября, на заседании уволила Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Отмечается, что Безуглу также отстранили от должности члена оборонного комитета.

Теперь она будет работать в комитете по вопросам внешней политики.

Безугла прокомментировала свое увольнение

Как прокомментировала изменения сама Безугла, теперь ее "борьба не только не уменьшится, но и приобретет международный характер".

"Я приняла решение перейти в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, чтобы расширить свою деятельность. Наш закоренелый, коррумпированный армейский "совок" не одолеть без реального развития сотрудничества с партнерами. Ведь, кроме их внутренних политических разборок, есть ряд объективных причин, по которым нам так дозируют помощь: военной системе не доверяют", — написала она.

Для этого она, в частности, пообещала публиковать свои сообщения также и на английском языке.

"Еще очень многое есть о чем написать, но пусть это будет постепенно", — отметила Безугла.

Напомним, накануне народная депутат Марьяна Безугла написала заявление об освобождении от должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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