Беглого нардепа Одарченко объявили в международный розыск

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко, подозреваемого в коррупционном скандале в международный розыск.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

По данным НАБУ, Mercedes депутата находится на месте, но в квартире живет водитель. Тот объяснил, что со вторника Одарченко дома нет, где он не знает, депутат на связь не выходит.

По данным пограничников, Одарченко официально границу не пересекал.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) добавила, что нардеп на записях НАБУ хвастался экспредседателю Агентства восстановления Найему, который "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях". Прокурор предполагает, что он использовал эти связи, чтобы уехать.

В то же время защита считает ходатайство о международном розыске преждевременным. Мол, прокурор не подключила оперативную информацию, что Одарченко действительно за границей. Защита добавляет, что семья Одарченко проживает в Закарпатье, поэтому детективы должны проверить, нет ли его там.

"В последний день Одарченко оставил в машине три своих мобильных телефона и попросил водителя поставить их на зарядку в квартире. Сказал, что в парламент доберется сам и после заседания вернется. Однако не вернулся... На этой неделе его должны были допросить, то есть дело двигалось к финала", — отметили в Центре противодействия коррупции.

Напомним, бывший член комитета по антикоррупционной политике Андрей Одарченко предлагал экспредседателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найему взятку в криптовалюте 50 тыс. дол. США при содействии в выделении средств для ремонта подконтрольного ему университета. А 18 сентября 2024 года в САП сообщили, что нардеп незаконно выехал за пределы Украины.

Очередной депутат-беглец! Взяточник Одарченко оказался за границей

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