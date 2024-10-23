Як Путін збирається використати саміт БРІКС: аналіз ISW

До російської Казані на саміт БРІКС прибули 36 світових лідерів, зокрема, з Китаю, Індії, Ірану та Південної Африки. Російська влада намагатиметься укласти на саміті угоди для посилення військових зусиль в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що 22 жовтня до Казані також прибули генерсек ООН Антоніу Гутерреш, міністр торгівлі та промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віцепрем’єр-міністр Сербії Александар Вулін, президент Туреччини Реджеп Ердоган та інші світові лідери.

Президент Росії Володимир Путін на полях саміту БРІКС зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Обидва політики акцентували на важливості багатогранних відносин Москви і Пекіна. Сі також підкреслив БРІКС як формат глобальної стратегічної співпраці.

Путін зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили двосторонні зв’язки, створення багатополярного світового ладу та використання національних валют у взаємних торгових розрахунках. Моді вкотре зробив заяву про необхідність знайти "якнайшвидше" мирне вирішення війни в Україні та підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

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Голова МЗС Індії Вікрам Місрі повідомив 22 жовтня, що держава повернула 85 своїх громадян, які мимовільно приєдналися до російської армії, щоб воювати в Україні. Міністр також сказав, що Моді вестиме переговори з російською владою про повернення ще 20 громадян Індії під час саміту БРІКС.

"Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв’язків із незахідними державами та, можливо, встановити угоди та торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримувати свої військові зусилля в Україні шляхом пом’якшення впливу західних санкцій", – йдеться в заяві ISW.

До слова, у Білому домі заявили, що не вважають БРІКС "загрозою" західним альянсам. Там також вказали, що через ізольованість РФ на світовій арені Путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".

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