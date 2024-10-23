Как Путин намерен использовать саммит БРИКС: анализ ISW

В российскую Казань на саммит БРИКС прибыли 36 мировых лидеров, в том числе из Китая, Индии, Ирана и Южной Африки. Российские власти будут пытаться заключить на саммите соглашения для усиления военных усилий в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 22 октября в Казань также прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин, президент Турции Реджеп Эрдоган и другие мировые лидеры.

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Оба политика акцентировали на важности многогранных отношений Москвы и Пекина. Си также подчеркнул БРИКС как формат глобального стратегического сотрудничества.

Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили двусторонние связи, создание многополярного мирового устройства и использование национальных валют во взаимных торговых расчетах. Моди в очередной раз сделал заявление о необходимости найти "скорейшее" мирное решение войны в Украине и подтвердил роль Индии как потенциального посредника.

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Глава МИД Индии Викрам Мисри сообщил 22 октября, что государство вернуло 85 своих граждан, самопроизвольно присоединившихся к российской армии, чтобы воевать в Украине. Министр также сказал, что Моди будет вести переговоры с российскими властями о возвращении еще 20 граждан Индии во время саммита БРИКС.

"Россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами и возможно установить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддерживать свои военные усилия в Украине путем смягчения влияния западных санкций", – говорится в заявлении ISW.

К слову, в Белом доме заявили, что не считают БРИКС "угрозой" западным альянсам. Там также указали, что из-за изолированности РФ на мировой арене Путин "вынужден принимать радикальные шаги, чтобы поддержать свою валюту и поддерживать собственную военную экономику".

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