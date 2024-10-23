В Черкассах раздаются мощные взрывы

Несколько часов в Черкасской области продолжается тревога.

Утром, 23 октября, в Черкассах произошла серия мощных взрывов. Более шести часов в регионе раздаются сирены.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

"В Черкассах раздалась серия взрывов, информируют наши корреспонденты", — говорится в сообщении "Суспільного".

Пока официальной информации от местных властей нет. Впрочем, воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.

Напомним, сегодня утром в Черкасской области произошли взрывы. Громко было близ Умани. ОВА заявляла об атаке БПЛА.

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