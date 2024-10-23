Армия России продвигается в Курской области: аналитики ISW

Армия русской Федерации продолжает наступательные деяния на фронте. В частности, россияне продвинулись в Курской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 21 октября показывают, что войска РФ продвинулись на полях к югу от Шептуховки (юго-восточнее Коренево) во время двух механизированных атак численностью к взводу.

Курская область. Карта ISW.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский назвал условие, при котором ВСУ могут закончить Курскую операцию. По его словам, сейчас украинские вооруженные силы испытывают определенные трудности в проведении действий на территории РФ.

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