Россияне продвигаются дальше.
Армия русской Федерации продолжает наступательные деяния на фронте. В частности, россияне продвинулись в Курской области.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры от 21 октября показывают, что войска РФ продвинулись на полях к югу от Шептуховки (юго-восточнее Коренево) во время двух механизированных атак численностью к взводу.
Напомним, военный эксперт Сергей Грабский назвал условие, при котором ВСУ могут закончить Курскую операцию. По его словам, сейчас украинские вооруженные силы испытывают определенные трудности в проведении действий на территории РФ.
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