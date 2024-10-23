Армія Росії просувається в Курській області: аналітики ISW

Армія Російської Федерації продовжує наступальні дії на фронті. Зокрема, росіяни просунулися у Курській області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 21 жовтня показують, що війська РФ просунулися на полях на південь від Шептухівки (на південний схід від Коренево) під час двох механізованих атак чисельністю до взводу.

Курська область. Мапа ISW.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський назвав умову, за якої ЗСУ можуть закінчити Курську операцію. З його слів, зараз українські Збройні сили відчувають певні труднощі у проведенні дій на території РФ.

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