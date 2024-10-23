Армія Росії просувається в Курській області: аналітики ISW

Росіяни просуваються далі.
Армія Російської Федерації продовжує наступальні дії на фронті. Зокрема, росіяни просунулися у Курській області.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри від 21 жовтня показують, що війська РФ просунулися на полях на південь від Шептухівки (на південний схід від Коренево) під час двох механізованих атак чисельністю до взводу.
Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський назвав умову, за якої ЗСУ можуть закінчити Курську операцію. З його слів, зараз українські Збройні сили відчувають певні труднощі у проведенні дій на території РФ.
Читайте також:
- Участь військ Північної Кореї у війні: Зеленський поділився цікавими подробицями
- У Путіна встановили новий дедлайн відновлення контролю над Курською областю: джерела
- Британський розвідник назвав місто, наступ на яке РФ відклала до весни