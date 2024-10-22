Эксперт назвал условие, при котором ВСУ могут закончить Курскую операцию

Украинские Вооруженные силы испытывают определенные трудности в проведении операции в Курской области.

Такое мнение в эфире Радио Свобода высказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, находясь в стационарной обороне и имея преимущество противника, "очень трудно пытаться достичь определенных результатов, которые были очень эффективны".

"Мы подвергаем опасности наших бойцов. Пока группировка российских войск на этом направлении целесообразна для нашего пребывания на территории Курской области — мы можем там находиться. Если же россияне ослабят там давление, начнут блокирующие операции — целесообразность пребывания и удержания наших войск там исключает смысл", – подчеркнул Грабский.

Эксперт предположил, что Украина может планировать сделки и в других регионах России. Грабский отмечает, что ВСУ не должны "застревать исключительно на Курщине".

"Есть и другие регионы РФ, с которыми граничит Украина и на которых мы можем проводить такие действия. Мы должны делать все возможное, чтобы беспокоить противника, заставляя находиться его в определенном напряжении и сосредотачивать на неактивных участках как можно больше войск", — добавил он. .

Напомним, аналитики ISW сообщили, что ВСУ продвигаются дальше в Курской области. В частности, в западной части Новоивановки, юго-восточнее Коренево.

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