В Одессе во время воздушной тревоги умерла школьница: подробности трагедии

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

В учебном заведении Приморского района Одессы во время воздушной тревоги скончалась 13-летняя ученица.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

«При сигнале «Воздушная тревога», когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьницы стало плохо. Они вызвали скорую и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Информация о трагедии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «естественная смерть». Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

Напомним, на Майорке женщина погибла после падения в мусорный бак. Полиция предполагает, что ее смерть может быть связана с грузовиком, который вывозил мусор.

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