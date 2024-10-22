Как правильно чистить зубы: советы стоматологов

Зубы нужно чистить по меньшей мере дважды в день.

Частицы еды, попадающие в межзубные промежутки и остающиеся там, становятся прекрасной средой для размножения миллионов бактерий. На зубах появляется мягенький налет. Так начинается кариес. Отсутствие эффективной регулярной гигиены полости рта – прямой путь к всевозможным заболеваниям зубов и десен.

Как правильно чистить зубы – рассказываем дальше.

Когда нужно чистить зубы

После каждого перекуса пищи образуются бактерии. В идеале нужно чистить зубы после каждого еды.

В то же время вряд ли зубная щетка и паста вряд ли будут уместны где-то еще, кроме ванной комнаты. Поэтому специалисты советуют чистить зубы дважды: утром и перед сном.

Как чистить зубы: алгорим действий

намочите зубную щетку и выдавите немного пасты (0,5 см или горошина);

к верхним зубам приложите щетку под углом 45 градусов;

с внутренней стороны нужно пройтись сметающими движениями сверху вниз;

Как правильно чистить зубы / Фото: Credits

аналогично обрабатывается внутренняя часть зубов снизу, только движения выполняются снизу вверх;

жевательную поверхность чистят щеткой в направлении вперед-назад;

налет с "лицевой" стороны снимают вертикальными движениями от десен. Сначала – верхнюю челюсть, затем – нижнюю.

Рекомендации после чистки зубов:

альтернативе зубной четке будут флосс (зубная нить) или зубочистка.

полоскание рта лосьоном после чистки или приема пищи поможет сохранить дыхание свежим.

если под рукой нет ничего из перечисленного ранее, после еды нужно просто ополоснуть рот водой.

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