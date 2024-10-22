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Как правильно чистить зубы: советы стоматологов

Как правильно чистить зубы: советы стоматологов

Как правильно чистить зубы

Зубы нужно чистить по меньшей мере дважды в день.

Частицы еды, попадающие в межзубные промежутки и остающиеся там, становятся прекрасной средой для размножения миллионов бактерий. На зубах появляется мягенький налет. Так начинается кариес. Отсутствие эффективной регулярной гигиены полости рта – прямой путь к всевозможным заболеваниям зубов и десен.

Как правильно чистить зубы – рассказываем дальше.

Когда нужно чистить зубы

После каждого перекуса пищи образуются бактерии. В идеале нужно чистить зубы после каждого еды.

В то же время вряд ли зубная щетка и паста вряд ли будут уместны где-то еще, кроме ванной комнаты. Поэтому специалисты советуют чистить зубы дважды: утром и перед сном.

Как чистить зубы: алгорим действий

  • намочите зубную щетку и выдавите немного пасты (0,5 см или горошина);
  • к верхним зубам приложите щетку под углом 45 градусов;
  • с внутренней стороны нужно пройтись сметающими движениями сверху вниз;
Как правильно чистить зубы / © Credits
Как правильно чистить зубы / Фото: Credits
  • аналогично обрабатывается внутренняя часть зубов снизу, только движения выполняются снизу вверх;
  • жевательную поверхность чистят щеткой в направлении вперед-назад;
  • налет с "лицевой" стороны снимают вертикальными движениями от десен. Сначала – верхнюю челюсть, затем – нижнюю.

Рекомендации после чистки зубов:

  • альтернативе зубной четке будут флосс (зубная нить) или зубочистка.
  • полоскание рта лосьоном после чистки или приема пищи поможет сохранить дыхание свежим.
  • если под рукой нет ничего из перечисленного ранее, после еды нужно просто ополоснуть рот водой.

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