Как правильно чистить зубы: советы стоматологов

Зубы нужно чистить по меньшей мере дважды в день.
Частицы еды, попадающие в межзубные промежутки и остающиеся там, становятся прекрасной средой для размножения миллионов бактерий. На зубах появляется мягенький налет. Так начинается кариес. Отсутствие эффективной регулярной гигиены полости рта – прямой путь к всевозможным заболеваниям зубов и десен.
Как правильно чистить зубы – рассказываем дальше.
Когда нужно чистить зубы
После каждого перекуса пищи образуются бактерии. В идеале нужно чистить зубы после каждого еды.
В то же время вряд ли зубная щетка и паста вряд ли будут уместны где-то еще, кроме ванной комнаты. Поэтому специалисты советуют чистить зубы дважды: утром и перед сном.
Как чистить зубы: алгорим действий
- намочите зубную щетку и выдавите немного пасты (0,5 см или горошина);
- к верхним зубам приложите щетку под углом 45 градусов;
- с внутренней стороны нужно пройтись сметающими движениями сверху вниз;
- аналогично обрабатывается внутренняя часть зубов снизу, только движения выполняются снизу вверх;
- жевательную поверхность чистят щеткой в направлении вперед-назад;
- налет с "лицевой" стороны снимают вертикальными движениями от десен. Сначала – верхнюю челюсть, затем – нижнюю.
Рекомендации после чистки зубов:
- альтернативе зубной четке будут флосс (зубная нить) или зубочистка.
- полоскание рта лосьоном после чистки или приема пищи поможет сохранить дыхание свежим.
- если под рукой нет ничего из перечисленного ранее, после еды нужно просто ополоснуть рот водой.
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