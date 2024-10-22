Як правильно чистити зуби: поради стоматологів

Зуби потрібно чистити щонайменше двічі на день.
Частинки їжі, які потрапляють у міжзубні проміжки й залишаються там, стають прекрасним середовищем для розмноження мільйонів бактерій. На зубах утворюється м’який наліт. Так починається карієс. Відсутність ефективної регулярної гігієни порожнини рота — прямий шлях до всіляких захворювань зубів і ясен.
Як правильно чистити зуби - розповідаємо далі.
Коли потрібно чистити зуби
Після кожного перекусу їжі утворюються бактерії. В ідеалі потрібно чистити зуби після кожного прийому їжі.
Водночас навряд зубна щітка і паста навряд чи будуть доречними десь іще, крім ванної кімнати. Тому фахівці радять чистити зуби двічі: вранці та перед сном.
Як чистити зуби: алгорим дій
- намочіть зубну щітку і видавіть трохи пасти (0,5 см або горошина);
- до верхніх зубів прикладіть щітку під кутом 45 градусів;
- з внутрішньої сторони потрібно пройтися змітаючими рухами зверху вниз;
- аналогічно обробляється внутрішня частина зубів знизу, тільки рухи виконуються знизу вгору;
- жувальну поверхню чистять щіткою в напрямі вперед-назад;
- наліт з "лицьової" сторони знімають вертикальними рухами від ясен. Спочатку – верхню щелепу, потім – нижню.
Рекомендації після чищення зубів:
- альтернативі зубній чітці будуть флос (зубна нитка) або зубочистка.
- полоскання рота лосьйоном після чищення або прийому їжі допоможе зберегти дихання свіжим
- якщо під рукою немає нічого з перерахованого раніше, після їжі потрібно просто обполоснути рот водою.
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