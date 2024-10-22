Як правильно чистити зуби: поради стоматологів

Зуби потрібно чистити щонайменше двічі на день.

Частинки їжі, які потрапляють у міжзубні проміжки й залишаються там, стають прекрасним середовищем для розмноження мільйонів бактерій. На зубах утворюється м’який наліт. Так починається карієс. Відсутність ефективної регулярної гігієни порожнини рота — прямий шлях до всіляких захворювань зубів і ясен.

Як правильно чистити зуби - розповідаємо далі.

Коли потрібно чистити зуби

Після кожного перекусу їжі утворюються бактерії. В ідеалі потрібно чистити зуби після кожного прийому їжі.

Водночас навряд зубна щітка і паста навряд чи будуть доречними десь іще, крім ванної кімнати. Тому фахівці радять чистити зуби двічі: вранці та перед сном.

Як чистити зуби: алгорим дій

намочіть зубну щітку і видавіть трохи пасти (0,5 см або горошина);

до верхніх зубів прикладіть щітку під кутом 45 градусів;

з внутрішньої сторони потрібно пройтися змітаючими рухами зверху вниз;

Як правильно чистити зуби / Фото: Credits

аналогічно обробляється внутрішня частина зубів знизу, тільки рухи виконуються знизу вгору;

жувальну поверхню чистять щіткою в напрямі вперед-назад;

наліт з "лицьової" сторони знімають вертикальними рухами від ясен. Спочатку – верхню щелепу, потім – нижню.

Рекомендації після чищення зубів:

альтернативі зубній чітці будуть флос (зубна нитка) або зубочистка.

полоскання рота лосьйоном після чищення або прийому їжі допоможе зберегти дихання свіжим

якщо під рукою немає нічого з перерахованого раніше, після їжі потрібно просто обполоснути рот водою.

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