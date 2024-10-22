Жіночі модні пальта 2024: що буде в тренді цього року (фото)

Завдяки практичності, елегантності, універсальності пальто стало обов’язковою частиною гардероба не тільки для жінок зрілого віку, а й для молодих дівчат. Різноманітність фасонів дозволяють висловити свою індивідуальність та підкреслити фігуру.

Сьогодні пальто може бути одночасно теплим та привабливим, що означає, що вам не доведеться шукати компроміс між старою теплою курткою, яка захищає від вітру та модною новинкою сезону.

Експерти розповідають, які моделі пальто модні восени 2024 року, яке пальто буде найуніверсальнішим варіантом одягу восени 2024 року.

Найуніверсальніше модне пальто осені 2024 року

Безумовний фаворит цього сезону - це пальто сірого кольору, довжиною максі прямого чи приталеного силуету.

Модні пальто 2024 року// фото: cosmo.com.ua/

Як стверджують експерти, особливий шик цієї осені — злегка приталені пальта з акцентною талією та структурованими плечима.

Якщо потрібне універсальне пальто, яке не лише буде трендовим, а й доповнило будь-який образ, експерти пропонують "лаконічне, але від того не менш стильне сіре пальто довжини максі".

Модні пальта 2024 року/ фото: milanstyleguide.com

Сірий колір базовий та функціональний, він може варіюватися від світлого меланжу до насиченішого графітового. Він чудово поєднується з іншими модними кольорами осені-2024, зокрема butter yellow, коричневим, вишневим або червоним.

Модними цього сезону також будуть асиметрія, драпірування, широкі шарфи, які доповнюють пальто, а також вертикальна смужка — найкращий спосіб виструнчити силует.

Крім сірого фаворитами будуть шоколадний колір або бургунді, ніжний молочний, "осінній хакі".

Модні пальта 2024 року

Якщо залишити осторонь класику, яка ніколи не вийде з моди, модне жіноче пальто 2024 року має багато варіацій форм, довжин, кольорів та матеріалів.

Серед фасонів пальт, створених дизайнерами моделі, в яких родзинкою саме стала відсутність коміра.

Модні пальта 2024 року/ фото: milanstyleguide.com

Цього сезону класичне пальто оверсайз знову помічено у численних колекціях 2024 року. Воно чудово поєднується з різними елементами гардероба, що дозволяє створювати різноманітні стилі.

Модні пальта 2024 року/ фото: milanstyleguide.com

У моду входять також пальто, що нагадують тренч. Ті ж рукави, реглани зі шлейками та комір, який можна носити як відкритим, так і закритим.

Модні пальта 2024 року/ фото: milanstyleguide.com

Модним 2024 року буде картате пальто. Пальто в клітинку має чудовий вигляд в різних кольорах, крої та довжині.

Модні пальто 2024 року

Від класичного твіду до вишуканих картатих тканин — модні пальта в клітку стали справжнім одкровенням у світі стилю. Ці універсальні вбрання ідеально вписуються як у робочий гардероб і образ для вихідних.

Модні пальта 2024 року/ фото: milanstyleguide.com

Серед трендових моделей потрібно назвати пальто-шарф. Від укорочених пальт з широкими шарфами до довгих пальт з тонкими шарфами – кожен знайде свій ідеальний варіант модного силуету.

Модні пальта / фото: milanstyleguide.com

Яскраво-червоний колір ніколи не виходить з моди, можливо ви помітили, що цей відтінок у списку трендів останні сезони, а модні інфлюенсери активно його використовують.

Модні пальта 2024 року/ фото: milanstyleguide.com

Серед наймодніших пальт 2024 року помічено дафлкот - класичне англійське пальто з гудзиками-«клаптиками».

Модні пальта 2024 року/ фото: milanstyleguide.com

Одночасно з бумом на довгі пальта в моду повернулися класичні бушлати та об'ємні укорочені пальта.

Модні пальта 2024 року/ фото: milanstyleguide.com

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