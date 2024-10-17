Модні шапки на осінь, зиму: що буде в тренді 2024-2025

Що буде в тренді: модні шапки цього сезону
З кожним днем стає все холодніше, зима вже близько, пора вибирати модну шапку. Дизайнери, як завжди, пропонують варіанти шапок, серед різноманіття яких зажди можна щось вибрати індивідуальне.
Модні шапки 2024-2025
Об’ємні в’язані шапки
Трендом зими 2025 будуть великі в'язані шапки з фактурною в'язкою. Це ідеальний варіант на зиму, адже такі шапки м’які, теплі, водночас вписуються в різні стилі. Для класики достатньо одягнути об’ємний светр, вузькі джинси та в’язану шапку. Така шапка з елегантним пальтом та ботильйонами надасть особливого шику. Візерунки можуть бути найрізноманітніші.
Шапки-біні
Мінімалістична класика, шапки-біні - це в’язані моделі, які щільно охоплюють голову і відмінно зберігають тепло. Вони можуть бути з вовни, мохеру кашеміру, різноманітних кольорів. Простота таких шапок ідеально підходить як до повсякденного, так і до вишуканого луку.
Балаклави так капори
Для тих, хто не любить класичний стиль, дизайнери пропонують ефектні варіанти “з дитинства” - шапку капор чи балаклаву. Спробуйте надіти таку шапку з об’ємним пуховиком та черевиками, або з пальтом та лоферами.
Ефектні жіночі балаклави, які одночасно закривають голову, вуха і шию, – чудовий вибір у люті морози.
Шапки з помпонами
Жіночі шапки з помпонами як завжди залишаються в тренді, змінюється хіба що величина помпонів та забарвлення. Якщо в минулих сезонах ви могли бачити зимові шапки з дуже великими помпонами, то в новому сезоні віддається перевага середнім розмірам.
Також трохи відходить тренд модних шапок із помпонами із хутра. Модні шапки з помпонами 2025- це і трикотажні шапки з орнаментом і в'язані шапки, які з помпонами виглядають дуже красиво.
Хутряні шапки
Актуальними залишаються для зими шапки з натурального чи штучного хутра. Це і шапки-вушанки, шапки з відворотами. Носити їх можна з речами в спортивному стилі, а також з довгим приталеним пальтом та ботфортами.
Шапки з вушками
В сезоні 2024-2025 залишаються модними шапки із вушками, цей стиль вважається більш молодіжним. Зимові шапки з вушками добре зігріють у морозні дні, вони можуть бути як трикотажними, так і в'язаними, хутряними.
Модні капелюхи-панами
Дизайнери пропонують цього сезону ефектний капелюх-панаму, на холодну погоду - з хутра. Такий головний убір відмінно поєднується з елегантними пальтами та костюмами.
Берети як завжди в тренді
Для тих, хто любить класику та діловий стиль одягу, підійдуть стильні берети.. Красиві зимові шапки берети 2024-2025 можуть бути прикрашені стразами, улюбленою брошкою, зробивши його більш елегантним і ошатним. Зимові шапки берети ідеально поєднуються з пальтами, особливо в'язані варіанти.
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