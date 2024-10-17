Модні шапки на осінь, зиму: що буде в тренді 2024-2025

Що буде в тренді: модні шапки цього сезону

З кожним днем стає все холодніше, зима вже близько, пора вибирати модну шапку. Дизайнери, як завжди, пропонують варіанти шапок, серед різноманіття яких зажди можна щось вибрати індивідуальне.

Модні шапки 2024-2025

Об’ємні в’язані шапки

Трендом зими 2025 будуть великі в'язані шапки з фактурною в'язкою. Це ідеальний варіант на зиму, адже такі шапки м’які, теплі, водночас вписуються в різні стилі. Для класики достатньо одягнути об’ємний светр, вузькі джинси та в’язану шапку. Така шапка з елегантним пальтом та ботильйонами надасть особливого шику. Візерунки можуть бути найрізноманітніші.

Об'ємні в'язані шапки

Шапки-біні

Мінімалістична класика, шапки-біні - це в’язані моделі, які щільно охоплюють голову і відмінно зберігають тепло. Вони можуть бути з вовни, мохеру кашеміру, різноманітних кольорів. Простота таких шапок ідеально підходить як до повсякденного, так і до вишуканого луку.

Шапки-біні

Берети 2024-2025

Балаклави так капори

Для тих, хто не любить класичний стиль, дизайнери пропонують ефектні варіанти “з дитинства” - шапку капор чи балаклаву. Спробуйте надіти таку шапку з об’ємним пуховиком та черевиками, або з пальтом та лоферами.

Ефектні жіночі балаклави, які одночасно закривають голову, вуха і шию, – чудовий вибір у люті морози.

Шапки балаклави

Шапки з помпонами

Жіночі шапки з помпонами як завжди залишаються в тренді, змінюється хіба що величина помпонів та забарвлення. Якщо в минулих сезонах ви могли бачити зимові шапки з дуже великими помпонами, то в новому сезоні віддається перевага середнім розмірам.

Також трохи відходить тренд модних шапок із помпонами із хутра. Модні шапки з помпонами 2025- це і трикотажні шапки з орнаментом і в'язані шапки, які з помпонами виглядають дуже красиво.

Модні шапки з помпонами

Шапки з помпонами

Хутряні шапки

Актуальними залишаються для зими шапки з натурального чи штучного хутра. Це і ш апки-вушанки, шапки з відворотами. Носити їх можна з речами в спортивному стилі, а також з довгим приталеним пальтом та ботфортами.

Хутряні шапки

Хутряні шапки

Шапки з вушками

В сезоні 2024-2025 залишаються модними шапки із вушками, цей стиль вважається більш молодіжним. Зимові шапки з вушками добре зігріють у морозні дні, вони можуть бути як трикотажними, так і в'язаними, хутряними.

Шапки з вушками

Модні капелюхи-панами

Дизайнери пропонують цього сезону ефектний капелюх-панаму, на холодну погоду - з хутра. Такий головний убір відмінно поєднується з елегантними пальтами та костюмами.

Капелюх панама

Капелюх панама

Капелюхи панами

Берети як завжди в тренді

Для тих, хто любить класику та діловий стиль одягу, підійдуть стильні берети.. Красиві зимові шапки берети 2024-2025 можуть бути прикрашені стразами, улюбленою брошкою, зробивши його більш елегантним і ошатним. Зимові шапки берети ідеально поєднуються з пальтами, особливо в'язані варіанти.

Берети 2024-2025

Модні берети

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