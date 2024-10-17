Модные шапки на осень, зиму: что будет в тренде 2024-2025

Что будет в тренде: модные шапки этого сезона
С каждым днем становится все холоднее, зима уже близко, пора выбирать модную шапку. Дизайнеры, как обычно, предлагают разнообразные варианты шапок, среди которых всегда можно что-то выбрать индивидуальное.
Модные шапки 2024-2025
Объемные вязаные шапки
Трендом зимы 2025 года будут большие вязаные шапки с фактурной вязкой. Это идеальный вариант на зиму, ведь такие шапки мягкие, теплые, в то же время вписываются в разные стили. Для классики достаточно надеть объемный свитер, узкие джинсы и вязаную шапку. Такая шапка с элегантным пальто и ботильонами придаст особый шик. Узоры могут быть самые разные.
Шапки-бини
Минималистичная классика, шапки-бини – это вязаные модели, плотно охватывающие голову и отлично сохраняющие тепло. Они могут быть из шерсти, кашемирового мохера, разнообразных цветов. Простота таких шапок идеально подходит как к повседневному, так и к изысканному луку.
Балаклавы да капоры
Для тех, кто не любит классический стиль, дизайнеры предлагают эффектные варианты с детства — шапку капор или балаклаву. Попробуйте надеть такую шапку с объемным пуховиком и ботинками или с пальто и лоферами.
Эффектные женские балаклавы, одновременно закрывающие голову, уши и шею, – отличный выбор в лютые морозы.
Шапки с помпонами
Женские шапки с помпонами, как всегда, остаются в тренде, меняется разве что величина помпонов и окраски. Если в прошлых сезонах вы могли видеть зимние шапки с очень большими помпонами, то в новом сезоне отдается предпочтение средним размерам.
Также немного отходит тренд модных шапок с меховыми помпонами. Модные шапки с помпонами 2025 – это и трикотажные шапки с орнаментом и вязаные шапки, которые с помпонами выглядят очень красиво.
Меховые шапки
Актуальными остаются для зимы шапки из натурального или искусственного меха. Это и ш апки-ушанки, шапки с отворотами. Носить их можно с вещами в спортивном стиле, а также с длинным приталенным пальто и ботфортами.
Шапки с ушками
В сезоне 2024-2025 остаются модными шапки с ушками, этот стиль считается более молодежным. Зимние шапки с ушками хорошо согреют в морозные дни, они могут быть как трикотажными, так и вязаными, меховыми.
Модные шляпы-панами
Дизайнеры предлагают в этом сезоне эффектную шляпу-панаму, на холодную погоду – из меха. Такой головной убор отлично сочетается с элегантными пальто и костюмами.
Береты как обычно в тренде
Для тех, кто любит классику и деловой стиль одежды, подойдут стильные береты. Зимние шапки береты идеально сочетаются с пальто, особенно вязаные варианты.
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