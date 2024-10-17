Модные шапки на осень, зиму: что будет в тренде 2024-2025

Что будет в тренде: модные шапки этого сезона

С каждым днем становится все холоднее, зима уже близко, пора выбирать модную шапку. Дизайнеры, как обычно, предлагают разнообразные варианты шапок, среди которых всегда можно что-то выбрать индивидуальное.

Модные шапки 2024-2025

Объемные вязаные шапки

Трендом зимы 2025 года будут большие вязаные шапки с фактурной вязкой. Это идеальный вариант на зиму, ведь такие шапки мягкие, теплые, в то же время вписываются в разные стили. Для классики достаточно надеть объемный свитер, узкие джинсы и вязаную шапку. Такая шапка с элегантным пальто и ботильонами придаст особый шик. Узоры могут быть самые разные.

Объемные вязаные шапки

Шапки-бини

Минималистичная классика, шапки-бини – это вязаные модели, плотно охватывающие голову и отлично сохраняющие тепло. Они могут быть из шерсти, кашемирового мохера, разнообразных цветов. Простота таких шапок идеально подходит как к повседневному, так и к изысканному луку.

Шапки-бини

Береты 2024-2025

Балаклавы да капоры

Для тех, кто не любит классический стиль, дизайнеры предлагают эффектные варианты с детства — шапку капор или балаклаву. Попробуйте надеть такую шапку с объемным пуховиком и ботинками или с пальто и лоферами.

Эффектные женские балаклавы, одновременно закрывающие голову, уши и шею, – отличный выбор в лютые морозы.

Шапки балаклавы

Шапки с помпонами

Женские шапки с помпонами, как всегда, остаются в тренде, меняется разве что величина помпонов и окраски. Если в прошлых сезонах вы могли видеть зимние шапки с очень большими помпонами, то в новом сезоне отдается предпочтение средним размерам.

Также немного отходит тренд модных шапок с меховыми помпонами. Модные шапки с помпонами 2025 – это и трикотажные шапки с орнаментом и вязаные шапки, которые с помпонами выглядят очень красиво.

Модные шапки с помпонами

Шапки с помпонами

Меховые шапки

Актуальными остаются для зимы шапки из натурального или искусственного меха. Это и ш апки-ушанки, шапки с отворотами. Носить их можно с вещами в спортивном стиле, а также с длинным приталенным пальто и ботфортами.

Меховые шапки

Меховые шапки

Шапки с ушками

В сезоне 2024-2025 остаются модными шапки с ушками, этот стиль считается более молодежным. Зимние шапки с ушками хорошо согреют в морозные дни, они могут быть как трикотажными, так и вязаными, меховыми.

Шапки с ушками

Модные шляпы-панами

Дизайнеры предлагают в этом сезоне эффектную шляпу-панаму, на холодную погоду – из меха. Такой головной убор отлично сочетается с элегантными пальто и костюмами.

Шляпа панама

Шляпа панама

Шляпы панамы

Береты как обычно в тренде

Для тех, кто любит классику и деловой стиль одежды, подойдут стильные береты. Зимние шапки береты идеально сочетаются с пальто, особенно вязаные варианты.

Береты 2024-2025

Модные береты

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