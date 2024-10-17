Норвегия предоставит Украине самолеты F16: Умеров сообщил когда и сколько

Также были обсуждены вопросы развития украинской оборонной промышленности.
Норвегия продолжит поддержку и в ближайшее время предоставит Украине шесть самолетов F16.
Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров 17 октября.
В ходе Совета Украина-НАТО состоялись двусторонние переговоры министра обороны Украины Рустема Умерова с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Украинский глава Минобороны поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины.
"Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности, в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны", — отметил он.
Отдельный акцент представители сделали на авиационной составляющей. В частности, усиление возможностей Украины истребителями F16.
"Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", — сообщил Умеров.
Также были обсуждены вопросы развития украинской оборонной промышленности.
"Пригласил Норвегию присоединиться к "Данской модели" — прямому финансированию украинских оборонных предприятий. Работаем в этом направлении. Отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, включающей тренировку и комплектование", — сказал Умеров.
Напомним, Франция должна передать Украине истребители Mirage 2000, которые предпочтут Украине в воздухе Россию, заявлял министр обороны Умеров накануне.
Читайте также:
- Вступать в воздушные бои нет смысла: авиаэксперт подверг критике вооружение истребителей F-16, которые получила Украина
- Активность вражеской тактической авиации на северо-востоке – ПС ВСУ
- "Еще одна напряженная ночь" для противовоздушной обороны Польши: наблюдали за активностью российской авиации в Украине