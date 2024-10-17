Норвегия предоставит Украине самолеты F16: Умеров сообщил когда и сколько

Также были обсуждены вопросы развития украинской оборонной промышленности.

Норвегия продолжит поддержку и в ближайшее время предоставит Украине шесть самолетов F16.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров 17 октября.

В ходе Совета Украина-НАТО состоялись двусторонние переговоры министра обороны Украины Рустема Умерова с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Украинский глава Минобороны поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины.

"Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности, в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны", — отметил он.

Отдельный акцент представители сделали на авиационной составляющей. В частности, усиление возможностей Украины истребителями F16.

"Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", — сообщил Умеров.

Также были обсуждены вопросы развития украинской оборонной промышленности.

"Пригласил Норвегию присоединиться к "Данской модели" — прямому финансированию украинских оборонных предприятий. Работаем в этом направлении. Отдельно предложил Норвегии взять "шефство" над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, включающей тренировку и комплектование", — сказал Умеров.

Напомним, Франция должна передать Украине истребители Mirage 2000, которые предпочтут Украине в воздухе Россию, заявлял министр обороны Умеров накануне.

Читайте также: