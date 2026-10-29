Украина атаковала аэродром РФ с боевыми самолетами: в ВМС раскрыли подробности

Су-34 / © wikipedia.org

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Подразделения Военно-Морских Сил ВСУ нанесли ракетный удар по российскому аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области и уничтожили два истребителя Су-34.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВС Украины.

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По данным ВМС, по российской авиабазе ударили ракетным комплексом «Нептун» («длинный Нептун»). Самолеты уничтожили на территории 11-го смешанного авиаполка в поселке Октябрьский.

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В военном ведомстве напомнили, что самолеты Су-34 являются для России одной из главных платформ тактической авиации, которые используются для пусков управляемых авиабомб (КАБ) по украинским городам, прифронтовым населенным пунктам и позициям Сил обороны.

«Украинские ВМС продолжают наносить удары по военным объектам противника, снижая его способность вести боевые действия против Украины», — отметили в ВМС ВСУ.

ВСУ атакует РФ — последние новости

Напомним, в России в результате аварии погибли два пилота пилотажной группы «Русские витязи». Все это произошло 21 октября во время учебно- тренировочного полета на истребителе Су-30СМ.

Ранее в России под ракетной атакой оказался завод «Протон» в городе Орел. Это предприятие производит электронику для российских ракет и систем ПВО.

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Ранее в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

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