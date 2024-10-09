Умеров сказал, как будут оснащены французские истребители Mirage 2000

Украинским бойцам ПВО очень нужно усиление в воздухе.

Франция скоро передаст Украине истребители. Mirage 2000 будут оснащены так, чтобы Украина имела преимущество в воздухе России.

Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

Как сообщил глава Минобороны, на встрече с французским коллегой Себастьяном Лекорню обсудили:

какие платформы будут передаваться

модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику

которые могут оказать после истребителей.

Все происходит по графику.

“Надеюсь, что скоро будем иметь их (Mirage 2000 – ред.) у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы у нас было преимущество”, – подчеркнул он.

Напомним, французские истребители Dassault Mirage 2000-5, которые должны прибыть в Украину в первом квартале следующего года, добавят в новую бригаду Воздушных сил. Она будет бить по кораблям, штабам и составам РФ.

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