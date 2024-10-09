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Умєров сказав, як будуть оснащені французькі винищувачі Mirage 2000

Умєров сказав, як будуть оснащені французькі винищувачі Mirage 2000

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: Міноборони

Українським бійцям ППО дуже потрібне посилення у повітрі.

Франція невдовзі передасть Україні винищувачі. Mirage 2000 будуть оснащені так, щоб Україна мала перевагу у повітрі над Росією.

Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

Як повідомив очільник Міноборони, на зустрічі з французьким колегою Себастьяном Лекорню обговорили:

  • які платформи передаватимуться
  • модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку
  • що можуть надати після винищувачів.

Наразі усе відбувається за графіком.

“Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх (Mirage 2000 — ред.) у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу”, – наголосив він.

Нагадаємо, французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5, які повинні прибути до України в першому кварталі наступного року, додадуть до нової бригади Повітряних сил. Вона битиме по кораблях, штабах та складах РФ.

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