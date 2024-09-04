"Ще одна напружена ніч" для протиповітряної оборони Польщі: спостерігали за активністю російської авіації в Україні

Через активність дальньої авіації Росії, яка атакує об'єкти на західній території України, у Польщі посилили контроль над повітряним простором.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соціальній мережі Х.

"Це чергова дуже напружена ніч для всієї системи ППО Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає удари по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в південно-східній частині країни може з’явитися підвищений рівень шуму через початок польотів польської та союзної авіації у їхньому повітряному просторі.

Це рішення було ухвалене у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії. У командуванні підкреслили, що Варшава вжила всі необхідні заходи для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Нагадаємо, що вранці 4 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Львів. На 10 годину ранку вже відомо про сім загиблих і 45 поранених, які були доставлені до лікарень.

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