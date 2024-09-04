Над Києвом підіймається чорний дим: що горить

Пожежні ліквідовують займання на лівому березі.
У Києві спалахнула масштабна пожежа. Чорний дим піднімається в небо на лівому березі столиці. Пожежу видно навіть з правого берега.
У соціальних мережах пишуть, що полум’я спалахнуло недалеко від гаражів на Троєщині.
"На відкритій території в районі вулиці Електротехнічна горить сміття на площі 50 квадратних метрів. Розповсюдження вогню зупинено. На місці працюють рятувальники", – повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.
Причини займання сміття наразі не відомі.
Раніше ТСН.ua повідомляв, що над Києвом підіймається сизий дим: що горить.
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