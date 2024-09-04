"Це приховати неможливо": адвокат Коломойського пояснив, чому той не міг привласнити кошти "Приватбанку"

Адвокати Ігоря Коломойського спростовують, що бізнесмен протягом 2013-2014 років незаконно заволодів коштами "Приватбанку" у розмірі 6 млрд грн. Юристи пояснили, чому це неможливо, та навели результати перевірок, які не виявили жодних порушень.

Про це на пресконференції розповів адвокат Олег Пушкар.

Захисник бізнесмена пояснив, що привласнення Коломойським 6 млрд грн було б дуже помітним, адже на той момент загальна готівкова маса "Приватбанку" становила 7 млрд 400 тис. грн.

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"Події, описані в повідомленні про підозру, припадають на 2013-2014 роки. Саме в цей час, на думку органу досудового розслідування, Коломойським було фактично не внесено або імітовано внесення в касу грошових коштів за цей період 25 разів у сумі майже 6 мільярдів гривень. Причому ці готівкові кошти були обліковані в касах, мали свій рух. Шість мільярдів гривень готівкових коштів – це не одна копійка, і зімітувати це просто неможливо. Тому що вся готівкова маса "Приватбанку" станом на кінець 2014 року становила 7 мільярдів 400 тисяч гривень. Тобто, якщо зважати на думку слідства, з яких 6 мільярдів не було. Будь-який фахівець у банківській справі скаже, що це фактично неможливо, тому що банк зупинився б того ж дня. Він не міг би виконувати будь-які зобов’язання перед своїми вкладниками. Жодний клієнт не сказав, що замість того, щоб отримати якісь гроші, банкомат йому видав якусь там розписку під підписом Коломойського, що гроші повернуть потім. Такого не було", – розповів Пушкар.

Він також звернув увагу, що 2016 року "Приватбанк" був націоналізований. Цьому рішенню передували численні перевірки з боку НБУ.

"Фактично банк був до копійчини "перевернутий", перевірений і жодних якихось підстав казати, що було виявлену якусь нестачу… Всі прекрасно розуміють – нестачу готівкових грошових коштів у 6 мільярдів гривень приховати неможливо", – додав адвокат.

Окрім того, він повідомив, що до 2023 року "Приватбанк" щороку перевірявся, зокрема великими міжнародними компаніями з так званої "великої четвірки" з дуже вагомою репутацією.

"Ні представники Національного банку, ні міжнародні аудитори, ні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який приймав банк після націоналізації, не знайшли якихось нестач. Але це нікого не переконало, і 2023 року Бюро економічної безпеки вирішило, що все імітовано, все підроблено, грошових коштів немає", – розповів захисник Коломойського.

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Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн протягом 2013-2014 років за допомогою співробітників "Приватбанку", засновником та акціонером якого він був.

За даними слідства, у 2013-2014 роках Коломойський "шляхом невнесення готівкових коштів" вивів з банку 5,7 млрд грн готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова.

Було проведено численні аудити, зокрема під час націоналізації банку 2016 року, які підтверджують відсутність складу злочину. Також про неможливість такої оборудки говорять і численні свідки.

Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.

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