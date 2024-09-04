На Південноукраїнській АЕС сталася аварія - директор Центру досліджень енергетики

За словами Харченка, найімовірніше, Південноукраїнська АЕС піде на ремонт, що вплине на тривалість графіків відключення світла.

На Південноукраїнській АЕС, що на Миколаївщині, вийшов з ладу енергоблок потужністю 600 МВт.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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"У нас знову проблеми на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", - написав нардеп.

Це згодом підтвердив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, посилаючись на свої незалежні джерела.

"Знову аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від "Укренерго" сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", - йдеться у його дописі.

Офіційно енергетичні компанії не коментували цю інформацію станом на 11:20.

Тим часом джерело ZN.UA на енергоринку розповіло, що через певні несправності на українських атомних електростанціях не працюють на повну потужність два блоки АЕС. Йдеться про Хмельницьку станцію та Південноукраїнську.

"Один блок не працює на Хмельницькій АЕС. Його поломка сталась ще навесні 2023 року, через що втрачено 200 МВт потужностей. Також у вівторок, 3 вересня, з ладу вийшов один із трьох блоків на Південноукраїнській атомній електростанції, створивши додатковий дефіцит об’ємом 425 МВт", - повідомило джерело.

Окрім того, за даними співрозмовника видання, на ПУАЕС вийшов з ладу головний циркуляційний насос. Для усунення цієї проблеми може піти чимало часу.

Нагадаємо, "Укренерго" запровадило графіки відключення світла на середу, 4 вересня.

Коли та де вимикатимуть світло: графік на 4 вересня

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