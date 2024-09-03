Ракетний удар по Полтаві: все, що відомо про трагедію

Російська армія вранці 3 вересня завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Наразі відомо про 51 загиблого та 271 пораненого внаслідок атаки.

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

Як стався удар по Полтаві

Вибухи в Полтаві пролунали вранці близько 09:10. Повітряні сили попереджали про ракету курсом на місто. Офіційної інформації про наслідки довго не було. Втім, місцеві ЗМІ написали про потребу в донорах крові. На місці удару розгорнули оперативний штаб.

Через п’ять годин у Міністерстві оборони повідомили, що ворог завдав удару двома балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві.

“Часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища”, – заявили в Міноборони і закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки також постраждала сусідня лікарня. Була частково зруйнована одна з будівель інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників і медиків вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 дістали з-під завалів.

“Мої співчуття всім рідним і близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. До рятувальної операції залучені всі необхідні служби”, – заявив президент.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що поблизу місця удару розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скло, пошкоджено фасади.

За останніми даними від Офісу генерального прокурора (станом на 18:00 3 серпня), внаслідок ракетного удару по Полтаві загинула 51 людина, поранено 271. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Від 4 вересня Полтавська область – у триденній жалобі.

Що відомо про Полтавський інститут зв’язку

Трагедія сталася в Полтавському військовому інституті зв'язку. На сторінці учбового закладу виставили траурну свічку.

В Мережі пишуть, що інститут нібито був легкою ціллю для ворога. Мовляв, про нього є багато відкритих даних.

“Жодної розвідки проводити не треба. Навіть коригувальники та інформатори не потрібні для запуску балістики. Все доступно, є у відкритих джерелах. Бери і стріляй. Неможливо уникнути цього. На жаль. І винен тут лише той, хто бив ракетами і вбивав наших курсантів”, – пише воєннний Telegram-канал Ukrainian Militant.

На удар відреагувала заступниця голови Комітету Ради з нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла.

“Полтава. Шикування в 128-й бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний, Залужний, Сирський, Павлюк усе тоді “порішали”. Маємо повторення і повторення трагедій. Де межа?” – написала Мар'яна Безугла.

Воєнний журналіст Юрій Бутусов також емоційно відреагував на трагедію у Полтаві.

“Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ "Десна", де були масові жертви. Тому не дивно, що масові зібрання тривають”, – написав він.

Бутусов припустив, що про масове зібрання дізналася ворожа агентура, і в Мережу одразу хтось виклав відео результатів удару.

“Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати. Поки за нехтування заходами безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання – втрату звання і реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватися, що такі трагедії не повторяться, не доводиться”, – заявив воєнний журналіст.

Також читайте Зеленський відреагував на ракетний удар по навчальному закладу в Полтаві

Тим часом Державне бюро розслідувань, за даними видання РБК-Україна, відкрило кримінальне провадження через ракетний удар по навчальному центру в Полтаві. Втім, за якою саме статтею, наразі невідомо.

За даними інших медіа, ДБР відкрило справу щодо недбалості військових через трагедію.

В Командуванні Сухопутних військ повідомили, що проводять розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоровʼя військовослужбовців на обʼєкті. І щоб зʼясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника.

“Заходи щодо убезпечення особового складу на обʼєктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин”, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою президент Латвії Едгарс Рінкевичс після удару Росії по Полтаві закликав скасувати всі обмеження щодо застосування Україною західної зброї. За його словами, це допоможе зберегти життя цивільних.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військова служба правопорядку в ЗСУ максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.

"Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", – написав він.

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