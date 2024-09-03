Знову знехтували засобами безпеки: військовий експерт про удар по Полтаві

Українські міста досі перебувають у небезпеці нових ударів через малу кількість ППО, зазначив Олег Жданов.

Росіяни завдали удару по Полтаві. Ймовірно, там знову знехтували засобами безпеки.

Про це в етері телеканалу "КИЇВ24" заявив військовий експерт Олег Жданов.

За словами експерта, у Полтаві могли знову знехтували засобами безпеки.

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Стосовно Полтави, дійсно, це натяк на те, що знов-таки знехтували засобами безпеки в плані організації життєдіяльності. Судячи з того, що натяк йде на війська, значить шикували війська.

Жданов додав, що українські міста досі перебувають у небезпеці нових ударів через малу кількість ППО.

"На жаль, у нас дуже мало систем протиракетної оборони, які могли б захищати наші обласні центри, де мешкає доволі велика кількість населення", – зазначив він.

Нагадаємо, триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу у Полтаві. Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей.

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