Знову знехтували засобами безпеки: військовий експерт про удар по Полтаві

Українські міста досі перебувають у небезпеці нових ударів через малу кількість ППО, зазначив Олег Жданов.
Росіяни завдали удару по Полтаві. Ймовірно, там знову знехтували засобами безпеки.
Про це в етері телеканалу "КИЇВ24" заявив військовий експерт Олег Жданов.
За словами експерта, у Полтаві могли знову знехтували засобами безпеки.
Стосовно Полтави, дійсно, це натяк на те, що знов-таки знехтували засобами безпеки в плані організації життєдіяльності. Судячи з того, що натяк йде на війська, значить шикували війська.
Жданов додав, що українські міста досі перебувають у небезпеці нових ударів через малу кількість ППО.
"На жаль, у нас дуже мало систем протиракетної оборони, які могли б захищати наші обласні центри, де мешкає доволі велика кількість населення", – зазначив він.
Нагадаємо, триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу у Полтаві. Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей.
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