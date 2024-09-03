Ракетный удар по Полтаве: все, что известно о трагедии

Российская армия утром 3 сентября нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. Пока известно о 51 погибшем и 271 раненом в результате атаки.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

Как произошел удар по Полтаве

Взрывы в Полтаве раздались утром около 09:10. Воздушные силы предупреждали о ракете курсом на город. Официальной информации о последствиях долго не было. Впрочем, местные СМИ написали о необходимости доноров крови. На месте удара был развернут оперативный штаб.

Через пять часов в Министерстве обороны сообщили, что враг нанес удар двумя баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве.

"Временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище", — заявили в Минобороны и призвали доверять только официальным источникам информации.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки также пострадала соседняя больница. Было частично разрушено одно из зданий института связи. Люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 достали из-под завалов.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло. К спасательной операции привлечены все необходимые службы", – заявил президент.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вблизи места удара расположен жилмассив. В многоэтажках ударной волной выбило стекла, повреждены фасады.

По последним данным от Офиса генерального прокурора (по состоянию на 18:00 3 августа), в результате ракетного удара по Полтаве погиб 51 человек, ранены 271. Продолжаются поисково-спасательные работы.

С 4 сентября Полтавская область – в трехдневном трауре.

Что известно о Полтавском институте связи

Трагедия произошла в Полтавском военном институте связи. На странице учебного заведения была выставлена траурная свеча.

В Сети пишут, что институт якобы являлся легкой целью для врага. Мол, о нем много открытых данных.

“Никакой разведки проводить не нужно. Даже корректировщики и информаторы не требуются для запуска баллистики. Все доступно, есть в открытых источниках. Бери и стреляй. Невозможно избежать этого. К сожалению. И виноват здесь только тот, кто бил ракетами и убивал наших курсантов”, – пишет военный Telegram-канал Ukrainian Militant.

На удар отреагировала заместитель председателя Комитета Совета по нацбезопасности и обороне Марьяна Безугла.

"Полтава. Построение в 128-й бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Имеем повторение и повторение трагедий. Где предел?" – написала Марьяна Безугла.

Военный журналист Юрий Бутусов также эмоционально отреагировал на трагедию в Полтаве.

"Ни один руководитель не был наказан за удары по казармам в Яворове, Николаеве, УЦ "Десна", где были массовые жертвы. Поэтому неудивительно, что массовые собрания продолжаются", – написал он.

Бутусов предположил, что о массовом собрании узнала вражеская агентура, и в Сеть сразу кто-нибудь выложил видео результатов удара.

"Этот человек, вероятно, работает на врага и контролирует результаты. Пока за пренебрежение мерами безопасности какой-то руководитель показательно не получит наказание – потерю звания и реальный тюремный срок за служебную халатность с тяжелыми последствиями, надеяться, что такие трагедии не повторятся, не приходится", – заявил военный журналист.

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Тем временем Государственное бюро расследований, по данным издания РБК-Украина, открыло уголовное производство по факту ракетного удара по учебному центру в Полтаве. Впрочем, по какой статье, пока неизвестно.

По данным других медиа, ДБР открыло дело о небрежности военных из-за трагедии.

В Командовании Сухопутных войск сообщили, что проводят расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, правильно ли осуществлялось руководство заведением в условиях постоянной ракетной угрозы противника.

"Меры по обеспечению личного состава на объектах будут ужесточены, как и требования к дисциплине и к командованию наших частей", — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после удара России по Полтаве призвал отменить все ограничения по применению Украиной западного оружия. По его словам, это поможет сохранить жизнь гражданских.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что военная служба правопорядка в ВСУ максимально вовлечена в оперативное расследование этого события.

"Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую искалеченную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", — написал он.

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