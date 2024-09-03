Выберите фрукт или ягоду: тест, который расскажет о вашем характере

Что ты за "фрукт": тест, который расскажет о вашем характере.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ваш любимый фрукт или ягода может рассказать о чертах вашего характера? По мнению психологов, выбор фруктов или ягод может многое рассказать о нас. Итак, выберите любой фрукт из предложенных на рисунке.

Какой фрукт или ягоду вы выберете — тест по картинкам

1. Клубника

Вы человек вежливый с прекрасными манерами, всегда говорите "спасибо" и "пожалуйста". Вы очень заботливый, веселый, приветливый человек, умеющий найти общий язык с другими. Элегантность — ваше кредо, вы любите красивые вещи и бережно относитесь к ним.

2. Апельсин

Вы творческая, интеллигентная личность, с хорошим чувством юмора. А еще апельсин олицетворяет энергию и энтузиазм. Мягкие и милые в общении, вы всегда способны ободрить своих друзей. Апельсины выбирают яркие личности.

3. Виноград

Люди, выбирающие эти ягоды, открыты для перемен. Им не нравится, когда ничего не происходит. Неважно, о чем идет речь – о личной жизни или о работе – если вы не двигаетесь, вы не выиграете. Будьте осторожны с теми, кто любит виноград — это непостоянная, изменчивая натура.

4. Малина

Людям, предпочитающим малину, свойственно кокетство, любование собой и отчасти эгоизм. Трудные ситуации вызывают у них панику. Но надо отдать должное – они очень усердны. Люди, которым нравится малина, имеют ярко выраженную индивидуальность, они готовы идти против течения, по собственному зову.

5. Яблоко

Люди, которые выбрали яблоко — уверенные и надежные натуры. Нередко грустят, вроде бы без видимых оснований, обладают склонностью к лирическому настроению и сентиментальности. Любители яблок – лица старательные и немного старомодные. Обычно люди-"яблоки" имеют хорошую репутацию у начальства, выполняют любое поручение добросовестно.

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