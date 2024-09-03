Тиса 2.0: украинец пытался бежать из Великобритании через Ла-Манш на байдарке

Он собрался во Францию и умолял не арестовывать его.

Украинский беженец, который, как полагают, скрывался от британской полиции, пытался пересечь Ла-Манш во Францию на байдарке. Попытку побега он предпринял в воскресенье, 1 сентября.

Об этом сообщает Telegraph.

Мигрант, имя которого пока что неизвестно, был впервые замечен представителем общественности у британского побережья, что привело к безуспешным поискам спасательным катером Дувра в прибрежных водах.

Лишь когда он достиг середины Ла-Манша, его подобрали члены экипажа исследовательского судна Marshall Art, которые заметили, как он неистово греб к их судну.

До воскресенья вечером он был в Кале после того, как его сняли с судна, которое находилось во французских водах, когда его подняли на борт.

Инцидент был зафиксирован на видеозаписях разговоров между Marshall Art и французской и британской береговой охраной, пытавшихся выяснить его намерения.

Член экипажа Marshall Art сначала связался с береговой охраной Дувра, чтобы спросить, "известно ли им о байдарочниках, занимающихся чем-то, что было запланировано".

"Мы только что заметили каякера примерно в 300-400 метрах от нашей кормы. Мы достаточно далеко от берега и находимся посередине [Ла-Манша]. В такую погоду я не уверен, что он намерен быть здесь", — говорится в сообщении.

Представитель береговой охраны Дувра ответил, что им ничего неизвестно о байдарочниках, и спросил, есть ли какие-нибудь признаки бедствия.

"Пока что нет, но он идет прямым курсом к нашему судну, поэтому я думаю, что он ищет помощи", — ответил член экипажа Marshall Art, отметив, что он "прилагает немало усилий", чтобы приблизиться к судну.

Поднявшись на борт, береговую охрану Дувра сообщили, что мужчина просит не арестовывать его, добавив: "Я подозреваю, что он хочет отдохнуть и вернуться к своему каяку. У него нет четкого представления о своем пункте назначения. Он спрашивал, как добраться до Франции. Он поднялся на борт, чтобы отдохнуть и выпить, но выразил опасение, что мы можем его арестовать".

Согласно источникам, мужчина скрывался от полиции в Великобритании – хотя было непонятно, в каком преступлении его могут подозревать.

Напомним, СМИ назвали крайне рискованный маршрут для украинских уклонистов. Такой маршрут смертельно опасен.

26 августа в Тисе венгерские пограничники обнаружили еще одно тело мужчины. "Река смерти" унесла 41-ю жизнь.

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