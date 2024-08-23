Оформляли загранпаспорта уклонистам за границей: в Одесской области разоблачили сотрудников ДМС

В Одесской области разоблачили сотрудников миграционной службы, которые за деньги оформляли загранпаспорта отсутствующим в Украине военнообязанным.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подозрение получили начальник и два специалиста одного из отделов ГУ ГТС в Одесской области, чиновнику регионального подразделения Центра предоставления админуслуг и двум сообщникам.

"Им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) ", — указано в сообщении.

В Одесской области разоблачили сотрудников миграционной службы

Как выяснило следствие, глава местного райотдела ГТС организовала схему уклонения от мобилизации находившихся за пределами территории Украины военнообязанных.

"Подозреваемые оформляли мужчинам паспорта граждан Украины для выезда за границу, без их личного участия. Во время изготовления документов они снимали собственные отпечатки пальцев, а фото делали с дистанционно присланной фотографии. Готовые паспорта передавали заказчикам через посредников", — говорится в сообщении.

В Одесской области разоблачили сотрудников миграционной службы

Таким образом, это позволяло военнообязанным мужчинам не возвращаться на территорию Украины, не вставать на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.

В Одесской области разоблачили сотрудников миграционной службы

"Стоимость документа составляла от 500 до 2,5 тыс. долларов США. В общей сложности подозреваемые получили заказы на дистанционное оформление более 150 паспортов", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 50 обысков по местам работы и проживания подозреваемых, изъято:

более 300 тыс. долларов США,

более 60 тыс евро,

почти 200 печатей и штампов.

Напомним, правоохранители разоблачили агента РФ, который "сливал" локации Сил обороны и фиксировал последствия двойного ракетного удара по Одессе.

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