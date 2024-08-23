Фиксировал последствия атак и "сливал" локации Сил обороны: в Одессе разоблачили агента РФ

Одессит отметился рядом публикаций и комментариев в социальных сетях, вызвавших волну возмущения среди общественности.

Правоохранители разоблачили агента РФ, который "сливал" локации Сил обороны и фиксировал последствия двойного ракетного удара по Одессе.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что житель Одессы занимался разведывательно-взрывной работой для представителей спецслужб РФ. По указаниям российских кураторов, он собирал информацию о местах дислокации личного состава, вооружения и военной техники Сил обороны Украины, а также изучал общественно-политическую обстановку в Одессе и области.

Также подозреваемый фиксировал последствия вражеских ударов по областному центру.

Как стало известно, он передал врагу сведения о результатах двойного ракетного удара по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате вражеской атаки тогда погиб 21 человек, а более 70 получили ранения.

"Одессит отметился рядом публикаций и комментариев в социальных сетях, которые вызвали волну возмущения среди общественности. В своих высказываниях он неоднократно унижал национальную честь и достоинство украинцев, разжигал национальную рознь и ненависть, а также оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины"..

Во время обыска обнаружен мобильный телефон, в котором содержалась переписка с российским куратором и другие доказательства противоправной деятельности.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали, что СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК, что стало причиной.

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