В Польше боеприпас попал в жилой дом во время военных учений

Во время военных учений в Польше боеприпас рикошетом попал в жилой дом.

Во время проведения стрельб в рамках совместных с Румынией военных учений на полигоне в Польше боеприпас рикошетом попал в жилой дом

Об этом сообщает командование ВС Польши.

"Минувшей ночью (22 августа — ред.) на стрельбище Бемово Песке на полигоне Ожиш во время союзнических стрельб с участием румынских военных рикошетом повреждено здание, расположенное вблизи стрельбища. Никто не пострадал. Дело расследует военная жандармерия", – говорится в сообщении.

Пресофицерша 15-й Гижицкой механизированной бригады Малгожата Мисюкевич сообщила, что в ночь с четверга на пятницу на полигоне проходили плановые ночные огневые учения.

"Во время них один из пуль румынского подразделения попал в жилой дом. К счастью, никто не пострадал", — сказала капитан Мисюкевич.

Она добавила, что информации о том, были ли в доме на момент попадания снаряда жильцы, нет.

На место аварии выехал мэр Бемово Писке, также там работает военная полиция, расследующая дело. Мисюкевич заверила, что все убытки, причиненные этим событием, компенсирует армия.

Напомним, возле польского города Ольштын упал загадочный объект, на котором были надписи на русском языке. Вооруженные силы Польши убеждают, что, скорее всего, это — воздушный шар.

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