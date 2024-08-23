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Латвия анонсировала передачу Украине рекордной партии БПЛА

Латвия анонсировала передачу Украине рекордной партии БПЛА

Украина получит рекордное количество БПЛА от Латвии

В общей сложности Латвия уже поставила Украине 3 000 боевых беспилотников разных типов.

Латвия отправит Украине самую большую партию беспилотников от местных производителей.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X (Twitter).

По его словам, речь идет о рекордной партии из 1300 беспилотников.

"Самая большая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – написал министр.

Он добавил, что в целом Латвия уже поставила Украине 3 000 боевых беспилотников разных типов и характеристик в рамках Коалиции дронов.

"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку победе Украины", — подчеркнул Спрудс.

Ранее стало известно, что украинские силы получат 500 дронов латвийского производства.

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