Латвия анонсировала передачу Украине рекордной партии БПЛА

В общей сложности Латвия уже поставила Украине 3 000 боевых беспилотников разных типов.
Латвия отправит Украине самую большую партию беспилотников от местных производителей.
Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X (Twitter).
По его словам, речь идет о рекордной партии из 1300 беспилотников.
"Самая большая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – написал министр.
Он добавил, что в целом Латвия уже поставила Украине 3 000 боевых беспилотников разных типов и характеристик в рамках Коалиции дронов.
"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку победе Украины", — подчеркнул Спрудс.
Ранее стало известно, что украинские силы получат 500 дронов латвийского производства.
Читайте также: