БЭБ "простило" Коломойскому 1,3 миллиарда грн за неделю: что произошло?

В начале августа БЭБ громко сообщило о подозрении Игорю Коломойскому в завладении более чем 5,3 миллиардами гривен. Однако уже 21 августа в публикациях БЭБ, без упоминания имени и фотографии олигарха, фигурирует более скромная сумма – 4 миллиарда.

Как отмечается в заявлении адвокатов, имеющемся в распоряжении редакции, ситуация резко изменилась после того, как 16 августа БЭБ снова изменило подозрение.

"Уже не первый раз БЭБ отказывается от содержания своих подозрений Игорю Коломойскому, изменяя их до неузнаваемости", – отмечает адвокат Александр Лысак.

Он добавляет, что такое поведение правоохранителей свидетельствует об их неуверенности в собственных доказательствах и о том, что следователи не имеют ясного представления о том, в чем именно обвиняют его подзащитного.

Адвокат также отмечает, что между августом 2023 года и августом 2024 года БЭБ уже несколько раз меняло формулировку подозрений, каждый раз называя разные суммы ущерба.

Сначала речь шла о завладении 1 миллиардом гривен завода "Нефтехимик Прикарпатье", позже – о 5,8 миллиарда "Приватбанка", еще позже – о 5,3 миллиарда "Приватбанка" и "Укрнафты", а на последнем этапе – о 4 миллиардах гривен.

Защитники Коломойского подчеркивают, что никаких доказательств, подтверждающих завладение указанными средствами, следствие не предоставило. Лысак акцентирует внимание на том, что у следствия нет финансовых доказательств, подтверждающих факт перевода средств из "Приватбанка" или "Укрнафты" на счет Коломойского.

"У следствия нет ни одного доказательства, подтверждающего, что хотя бы одна потраченная гривна пошла на счет Игоря Коломойского", – отметил Лысак.

Также адвокат обращает внимание на то, что финансовая отчетность "Приватбанка" за период с 2013 по 2023 год, обнародованная в начале мая 2024 года, никоим образом не отражает ущерба, который мог бы быть связан с противоправными действиями, в которых подозревают Коломойского.

"Это еще раз доказывает, что все обвинения безосновательны, а следствие не имеет объективных доказательств", — заключает адвокат.

По мнению защиты, изменение риторики БЭБ и уменьшение суммы ущерба свидетельствуют о том, что следователи пытаются "слепить" хотя бы что-то, что можно было бы подать общественности и политическому руководству как результат продолжающегося уже более года резонансного расследования.

"Мы надеемся на справедливое рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека, поскольку в Украине обвинение отказывается признавать свою неправоту", – резюмирует Лысак.

Читайте также: