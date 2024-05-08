Коломойскому выдвинули новое подозрение о событиях 2003 года

Обвинение предъявили только спустя 21 год после события.

Известному бизнесмену Игорю Коломойскому у среду, 8 мая, сообщено новое подозрение – нападение на директора одной из юридических компаний. События случились еще в 2003 году в Крыму.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и Нацполиции.

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Заметим, что речь идет о нападении четырех мужчин на адвоката в августе 2003 года в Феодосии (ныне Крым). Жертва жива – мужчину спасли врачи.

Следователи заявляют, что бизнесмен, действуя по мотивам личной мести, заказал нападение на директора одной из юридических компаний за якобы "невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

Для реализации нападения он якобы привлек напавших на адвоката членов банды, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы.

Правоохранительные органы выдвинули бизнесмену подозрение по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, о.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Напомним, эксперт Алексей Голобуцкий в колонке на "Телеграфе" рассказал, что по делу Коломойского прокуроры придумали новую схему.

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