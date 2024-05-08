Коломойському висунули нову підозру про події 2003 року

Звинувачення висунули тільки через 21 рік від події.

Відомому бізнесмену Ігорю Коломойському у середу, 8 травня, повідомлено нову підозру - напад на директора однієї з юридичних компаній. Події трапилися ще 2003 року у Криму.

Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та Нацполіції.

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Зауважимо, що йдеться про напад чотирьох чоловіків на адвоката у серпні 2003 року в Феодосії (нині т.о. Крим). Жертва жива - чоловіка врятували лікарі.

Слідчі заявляють, що бізнесмен, діючи з мотивів особистої помсти, замовив напад на директора однієї з юридичних компаній за нібито "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

Для реалізації нападу він начебто залучив членів банди, які напали на адвоката, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи.

Правоохоронні органи висунули бізнесмену підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, експерт Олексій Голобуцький в колонці на "Телеграфі" розповів, що у справі Коломойського прокурори вигадали нову схему.

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