Коломойський через суд повертатиме громадянство

Адвокати бізнесмена подали позовну заяву в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського подали позовну заяву до президента України Володимир Зеленського про визнання протиправним та скасування указу Президента України №502/2022 від 18.07.2022 в частині визнання Коломойського, уродженця та жителя міста Дніпра таким, що втратив громадянство України та відкрити провадження у справі.

Про це йдеться у позовній заяві адвокатів.

"Визнати протиправним та скасувати Указ Президента України №502/2022 від 18.07.2022 в частині визнання КОЛОМОЙСЬКОГО Ігоря Валерійовича, 1963 року народження, уродженця та жителя міста Дніпра таким, що втратив громадянство України", - йдеться у позовній заяві.

Адвокати просять залучити до даної справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, Державну міграційну службу України, про що також йдеться у позовній заяві.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва подовжив Коломойському термін тримання під вартою з альтернативою застави до 26 січня 2024 року.

У вересні бізнесмену були оголошені підозри у скоєнні шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку".