Коломойский через суд возвращает гражданство

Адвокаты бизнесмена подали исковое заявление в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского подали исковое заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене указа Президента Украины №502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского, уроженца и жителя города Днепра потерявшим гражданство Украины и открытие производства по делу.

Об этом говорится в исковом заявлении адвокатов.

"Признать противоправным и отменить Указ Президента Украины №502/2022 от 18.07.2022 в части признания КОЛОМОЙСКОГО Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, уроженца и жителя города Днепра потерявшим гражданство Украины", — говорится в исковом заявлении.

Адвокаты просят привлечь к данному делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора на стороне ответчика, Государственную миграционную службу Украины, о чем также говорится в исковом заявлении.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому срок содержания под стражей с альтернативой залогу до 26 января 2024 года.

В сентябре бизнесмену были объявлены подозрения в совершении мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, а также завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".