В справі Коломойського прокурори вигадали нову схему – експерт

Експерт зауважив, що справа Коломойського ґрунтована на свідченнях 4-х осіб з технічного персоналу, серед яких касири й інкасатори, у той час як менеджери та аудитори протягом всього цього часу ніяких проблем не фіксували

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало низку вторинних справ проти свідків в справі бізнесмена Ігоря Коломойського, щоб з їх допомогою прописати як "доведені" обставини, які неможливо довести в головній справі.

Про цю схему розповів експерт Олексій Голобуцький в колонці на "Телеграфі".

Він нагадав, що справа Коломойського ґрунтована на свідченнях 4-х осіб з технічного персоналу, серед яких касири й інкасатори, про події 10-річної давнини, у той час як менеджери та аудитори протягом всього цього часу ніяких проблем не фіксували. Проти свідків розпочали провадження, щоб в їх справах, яким буде приділено менше уваги, прописати деякі факти та обставини як доведені, після чого на базі судових рішень оперувати цими "фактами" в справі безпосередньо Коломойського.

"БЕБ завело на цих (своїх!) свідків кримінальні справи – бо якщо свідчать, значить, виступали подільниками. А далі якраз "хитра" схема: у вторинних, "неважливих" справах в рішеннях суду прописуються як "доведені" обставини, які нереально довести в рамках резонансної справи безпосередньо Коломойського. А далі "свідків" звільняють від кримінальної відповідальності "через закінчення строків давності", бо задача з формалізації потрібних тверджень виконана, - підкреслює Голобуцький. – А раптом вдасться отак спростити формулу. І суд не вимагатиме повноцінного доведення".

Таким чином вже були звільнені двоє свідків в суді Києва, в третій справі суд в Дніпрі позов відхилив, – це була справа касирки, яка в свідченнях нібито "допустила нереальність та малоймовірність фактичного внесення готівки на картковий рахунок" Коломойським, після чого спростовувала цю заяву і стверджувала, що з її слів так записав слідчий. В суді вона була без адвоката, її захищав прокурор, який просив провести засідання в закритому режимі, без преси, але суд не погодився і зрештою відхилив позов.

"Цікаво, коли цей іспанський сором вже закінчиться? Бо кожне засідання у справі Коломойського хіба додає сорому за все і всіх – за БЕБ, за прокуратуру, за суддів, за "свідків"... Хоча потім же буде епілог: міжнародний суд, який з навічно приклеєними десь до маківки від шоку бровами розбиратиме оцей от весь "кримінал за навіяними спогадами касирки й інкасаторів", – резюмував експерт.

Справа Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 22 квітня 2024 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив частково клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня з альтернативною визначення застави у сумі 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень.

25 квітня стало відомо, що Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Крім того стало відомо, що міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення в справі Коломойського. Зокрема, міжнародні експерти наголосили, що співробітники СІЗО відмовляються допускати лікарів до Коломойського попри проблеми зі здоров'ям у бізнесмена.

Також повідомлялося, що автор звинувачень проти Коломойського не приходить на допит.

Що "закидають" Коломойському

Нагадаємо, що бізнесмен перебуває під вартою від вересня 2023 року. Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був. Сам бізнесмен ці звинувачення відкидає і називає їх абсурдними. За його словами, версія слідства є принципово неможливою.

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Нові подробиці у справі Коломойського: у суді - колишня працівниця "ПриватБанку"