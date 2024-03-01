Автор звинувачень проти Коломойського не приходить на допит - адвокат 

Крім того, свідок не надав жодного документа, який би підтверджував заяви.

Юрист "ПриватБанку" Гаврилюк, який є автором заяви проти бізнесмена Ігоря Коломойского, не з'явився на повторний допит.

Про це на останньому судовому засіданні розповів адвокат Олександр Лисак.

Як зазначив Лисак, Гаврилюк подав в БЕБ заяву, де заявив, що банку було заподіяно шкоду, проте не надав жодного документа, який би підтверджував це, а тільки "стверджує, що є інформація із ЗМІ, що є заподіяна шкода".

Адвокати подали клопотання про повторний виклик свідка на допит, воно було задовільнене, проте Гаврилюк не з'явився.

Тим часом голова правління "ПриватБанку" Ґерхард Бьош на допиті підтвердив, що у банку немає документів, які підтверджують суму заподіяної шкоди, і він не давав повноважень Гаврилюку писати заяву в БЕБ. А заступники голови правління фінустанови стверджують, що їм взагалі не відомо про заподіяну шкоду, наголошує Лисак.

Як відомо, за даними слідства, в 2013-2014 роках Коломойський "шляхом не внесення готівкових коштів" вивів із банку 5,7 мільярди гривень готівки, проте помітили це тільки восени 2023 року, після чого арештували Коломойського і директора київської філії банку Сергія Волкова. Було проведено численні аудити, зокрема під час націоналізації банку в 2016-му році, які підтверджують відсутність складу злочину. Також про неможливість такої оборудки говорять і численні свідки.

Нагадаємо, 27 лютого Шевченківський районний суд міста Києва зменшив розмір застави Ігорю Коломойському до 2,4 млрд грн. Втім, залишив його під вартою ще на два місяці.

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