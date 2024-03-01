Мама виявила рідкісний рак у сина, використовуючи лише спалах камери телефону

Мама чотирьох дітей із Великої Британії розповіла, що їй вдалося виявити рідкісний рак у її маленького сина за допомогою спалаху на камері телефону.

Про це пише nypost.com.

40-річна Сара Геджес готувала вечерю у листопаді 2022 року, коли вона подивилася на свого тримісячного сина Томаса і помітила "біле свічення" в його очах.

Геджес сказала, що він відображав світло "як котяче око", тому вона використала свій телефон, щоб зробити фото зі спалахом, щоб подивитися, чи зможе вона побачити це знову.

Томас / Фото: CHECT / SWNS

"Я більше не могла цього бачити, тому запитала, чи це було просто освітлення", — сказала SWNS Геджес, співробітниця служби підтримки з Джиллінгема, Кент. "Це крутилося у мене в голові, тому наступного дня я переміщала Томаса різними кімнатами поряд з освітленням і, зрештою, побачила це знову", - додала вона.

Геджес звернулася до Google – результати показали, що у Томаса може бути рак, тому вона показала фотографії лікарю. За словами мами, лікар не мав стурбований вигляд, але все одно направив хлопчика до іншої лікарні. Томасу дійсно поставили діагноз ретинобластома, рідкісна та агресивна форма раку ока, що вражає немовлят та дітей молодшого віку.

Томас / Фото: CHECT / SWNS

Дитину направили до Королівської лондонської лікарні — від листопада 2022 року він пройшов шість курсів хіміотерапії. Після боротьби з сепсисом він завершив останній курс хіміотерапії 6 квітня 2023 року та зателефонував до дзвіночка 10 травня 2023 року.

Геджес сказала, що Томас добре одужує. Вона описує його як "зухвалого маленького хлопчика". У жінки ще троє дітей: 21-річна Бет, 16-річний Діллан та восьмирічний Лукас.

Сара Геджес із сином / Фото: CHECT / SWNS

Фонд дитячого раку очей (CHECT) повідомляє, що ознаки ретинобластоми містять біле свічення, яке може з'являтися лише при певному освітленні, або косоокість, а також зміна зовнішнього вигляду ока або набрякле око. Часто присутня лише одна ознака чи симптом.

Нагадаємо, вчені створили суперреалістичні протези очей за рекордно короткий час. Їх можна надрукувати на 3D-принтері.

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