"Путін – це агент ЦРУ": у ГУР потролили диктатора за те, що він робить з Росією

Росіяни зараз рухаються за сценарієм, який веде до краху їхньої держави.
Президент Росії Володимир Путін як диктатор, тиран, проходячи певний пік мобілізації, захоплення, веде до краху своєї держави.
Таку думку в ефірі програми "Тема з Мосейчук" висловив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
Представник української військової розвідки відповів на запитання Наталії Мосейчук, чи не вважає він, що все що робить Путін – це "обнулення" Росії.
"Якщо уявити страшну і огидну річ, що я був би російським патріотом, то, звичайно, висновок міг бути тільки один: Путін – це агент ЦРУ, ГУР, Мі-6 і працює, наприклад, на Байдена. Але логіка там порушена, тому вони думають, що мова йде про якісь досягнення", – висловився Юсов.
Він переконаний, що очільник Кремля веде до краху Росії.
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"Звичайно, Путін, як диктатор, як тиран – зрештою, це не унікальна історія, – проходячи певний пік мобілізації, захоплення, веде до краху своєї держави. І нації, які не можуть вчасно побороти в собі це, мовчки йдуть до цього краху", – зазначив представник ГУР.
Він додав, що поки що в цілому росіяни рухаються за цим сценарієм.
Нагадаємо, у своєму аналізі головний кореспондент CNN із глобальних питань Метью Ченс зазначив, що останні два роки жорстокої війни проти України скрутили та спотворили Росію всередині. Ця країна ще більше занурилася в ізоляцію та темряву.
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