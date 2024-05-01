В деле Коломойского прокуроры придумали новую схему – эксперт

Эксперт отметил, что дело Коломойского основано на показаниях 4-х человек из технического персонала, среди которых кассиры и инкассаторы, в то время как менеджеры и аудиторы в течение всего этого времени никаких проблем не фиксировали.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) приступило к ряду вторичных дел против свидетелей по делу бизнесмена Игоря Коломойского, чтобы с их помощью прописать как "доказанные" обстоятельства, которые невозможно доказать в главном деле.

Об этой схеме рассказал эксперт Алексей Голобуцкий в колонке на Телеграфе.

Он напомнил, что дело Коломойского основано на показаниях 4-х человек из технического персонала, среди которых кассиры и инкассаторы о событиях 10-летней давности, в то время как менеджеры и аудиторы в течение всего этого времени никаких проблем не фиксировали. Против свидетелей начали производство, чтобы в их делах, которым будет уделено меньше внимания, прописать некоторые факты и обстоятельства как доказанные, после чего на базе судебных решений оперировать этими "фактами" по делу непосредственно Коломойского.

"БЭБ завело на этих (своих!) свидетелей уголовные дела — потому что если свидетельствуют, значит, выступали подельниками. А дальше как раз "хитрая" схема: во вторичных, "неважных" делах в решениях суда прописываются как "доказанные" обстоятельства, которые нереально доказать в рамках резонансного дела непосредственно Коломойского. А дальше "свидетелей" освобождают от уголовной ответственности "по истечении сроков давности", потому что задача по формализации нужных утверждений выполнена, — подчеркивает Голобуцкий. А вдруг удастся так упростить формулу. .

Таким образом, уже были уволены двое свидетелей в суде Киева, в третьем деле суд в Днепре иск отклонил, – это было дело кассирши, которая в показаниях якобы "допустила нереальность и маловероятность фактического внесения наличных на карточный счет" Коломойским, после чего опровергала это заявление и утверждала, что по ее словам так записал следователь. В суде она была без адвоката, ее защищал прокурор, который просил провести заседание в закрытом режиме, без прессы, но суд не согласился и отклонил иск.

"Интересно, когда этот испанский стыд уже закончится? Потому что каждое заседание по делу Коломойского разве приносит стыд за все и всех — за БЭБ, за прокуратуру, за судей, за "свидетелей"... Хотя потом же будет эпилог: международный суд, который с навечно приклеенными где-то к макушке от шока бровями будет разбирать этот вот весь "криминал по навеянным воспоминаниям кассирши и инкассаторов", — резюмировал эксперт.

Дело Игоря Коломойского

Напомним, 22 апреля 2024 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил частично ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня по альтернативному определению залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен.

25 апреля стало известно, что Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR нашли возбуждение по делу Коломойского. В частности, международные эксперты подчеркнули, что сотрудники СИЗО отказываются допускать врачей к Коломойскому, несмотря на проблемы со здоровьем у бизнесмена.

Также сообщалось, что автор обвинений против Коломойского не приходит на допрос.

Что "закидают" Коломойскому

Напомним, что бизнесмен находится под стражей с сентября 2023 года. Игорь Коломойский подозревается в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Новые подробности по делу Коломойского: в суде — бывшая работница "ПриватБанка"