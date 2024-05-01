Прототип цифрового спикера МИД ездила в 2022 году в Донецк: детали скандала

Сама же Розали Номбре пожаловалась на хейт и расистские высказывания в свой адрес.

Министерство иностранных дел Украины впервые создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо Викторию Ши, которая будет официально комментировать консульскую информацию.

С кого "списали" образ и почему возмутилась Сеть, разбирался ТСН.ua.

Кто стал прототипом

Представительница МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека – украинской певицы Розали Номбре, согласившейся выступить в качестве прототипа для представительницы.

"Консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши", – говорится в сообщении МИД.

Кто такая Розали Номбре

Розали Номбре – украинская певица, модель и инфлюэнсерша, которая была участницей 11-го сезона шоу "Холостяк". Розали родилась в 1997 году в Донецке, ее отец – из Кот-д'Ивуара в Западной Африке.

Розали Номбре пожаловалась на хейт и расистские высказывания

На своей странице в Инстаграме, Номбре возмутилась огромным количеством расистских высказываний в свой адрес. Певица подчеркнула, что украинец – это не расовая принадлежность.

"Я уже давно знакома с теми пещерными людьми, которые из своих убежищ пишут анонимные сообщения в интернете. Меня удивило другое. Они писали: "Не могли взять украинку?" Это значит, что украинцы не понимают, кто такие украинцы. 11-й год войны… Украинцы – это не раса. Нация – политический конструкт, и все, кто приобретает гражданство Украины или рождается с ним, как бы они ни выглядели, являются украинцами. Люди этого не понимают. Куда мы несемся? Что происходит?", – отметила она.

Поездка в оккупированный Донецк

В то же время певице вспомнили, что в 2022 году, почти перед самым полномасштабным вторжением Розали Номбре ездила в оккупированный Донецк.

Так, журналист и общественный деятель Вадим Гладчук обвинил МИД, что ведомство якобы "имплементирует белорусские и российские правила и законы, преступно ограничивая консульские услуги миллионам граждан Украины и глорифицирующих сепаратистов и предателей, вроде Розали Номбре".

Сама певица сообщила, что после поездки в Донецк "прошла столько проверок СБУ", что до ее добропорядочности как гражданки Украины вопросов не должно возникать.