В Украине участились случаи "пьяных" ДТП: в полиции назвали причины

За первые четыре месяца 2024 года количество ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, превысило прошлогодние показатели.

По данным патрульной полиции, в Украине значительно увеличилось количество автомобильных аварий, участниками которых являлись водители в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом в среду, 1 мая, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире телемарафона "Едині новини".

"К сожалению, в прошлом году у нас был антирекорд... 151 тысяча материалов по зафиксированным фактам вождения в состоянии алкогольного опьянения. За четыре месяца этого года имеем снова беспрецедентную статистику – уже зафиксировали почти 50 тысяч случаев вождения в состоянии опьянения", – рассказал Белошицкий.

Он добавил, что цифры этого года превысили прошлогодние показатели за аналогичный период.

"Это одно из самых серьезных нарушений админкодекса. И серьезная ответственность. Суды принимают решения и относительно лишения права вождения, и взыскания высоких штрафов", — отметил Белошицкий.

Заместитель начальника патрульной полиции пояснил, что есть несколько причин, по которым увеличилось количество "пьяных" ДТП.

"На самом деле есть несколько аспектов, которые могут влиять на это. И ситуация в целом в стране и определенные личные моменты. Также необходимо говорить о том, что усилился контроль со стороны полиции за этим видом правонарушения", – сказал он.

Алексей Белошицкий также сообщил, что власти рассматривают вопросы урегулирования на законодательном уровне работы "пунктов трезвости", то есть мобильных постов патрульной полиции, которые будут иметь полномочия внезапно остановить любое транспортное средство и проверить водителя на наличие алкоголя в организме.

Напомним, в Броварах пьяный глава РГА влетел в толпу. В результате ДТП четверо прохожих получили тяжелые травмы.

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