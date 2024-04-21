Смертельное ДТП в Оболонском районе Киева: водитель задержан

Вечером 21 апреля в Оболонском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водителя BMW, унесшего жизнь женщины, уже задержали правоохранители.

Об этом сообщает полиция Киева.

По данным полиции, 37-летний водитель BMW, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и вылетел на обочину, травмировав двух пешеходов. В результате столкновения 41-летняя женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, она погибла. Еще одного пострадавшего местного жителя 34 лет врачи с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"Следователи задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Последний прошел проверку на состояние опьянения – прибор Драгер показал 0,35 промилле", – говорится в сообщении.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Виновнику грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на идентичный срок.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля BMW влетел в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадала военнослужащая.

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