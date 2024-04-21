Посол Дании назвал время, когда истребители F-16 появятся в Украине

Украина получит от Дании все самолеты, о которых ранее договорились лидеры стран.
Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заверил, что его страна передаст истребители F-16 воздушным силам ВСУ летом.
Об этом он заявил в воскресенье, 21 апреля, в эфире национального телемарафона.
"Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации", – сказал он, не уточнив, сколько именно самолетов передает Дания.
По его словам, Дания обновляет свой парк истребителей и вместо самолетов, которые получит Украина, прибудут новейшие истребители F-35.
“Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали", – успокоил он, уточнив, что самолеты точно будут летом.
Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16.
Напомним, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что истребители F-16 будут в Украине еще до лета.
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