Смертельна ДТП в Оболонському районі Києва: водія затримали

Ввечері 21 квітня в Оболонському районі столиці сталося смертельне ДТП. Водія BMW, який забрав життя жінки, вже затримали правоохоронці.

Про це повідомляє поліція Києва.

За даними поліції, 37-річний водій BMW, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення 41-річна жінка отримала травми, які були несумісні з життям, вона загинула. Ще одного постраждалого, місцевого мешканця 34 років лікарі з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

"Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння – прилад Драгер показав 0,35 проміле", – йдеться у повідомленні.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Винуватцю загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на ідентичний термін.

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля BMW влетів у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждала військовослужбовиця.

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